La classifica delle mete preferite per Ferragosto 2023: per il Lazio c’è Sperlonga

A cura di Enrico Tata

Ci sono soltanto due località del Lazio tra le 50 destinazioni preferite dagli italiani per Ferragosto 2023. Si tratta di Sperlonga, la località balneare in provincia di Latina al 26esimo posto, e di Roma che si piazza soltanto al 40esimo posto. Gli italiani, infatti, preferiscono mete vicine al mare e, spesso, all'estero. Al primo posto della classifica stilata da Holidu, portale di prenotazione di case vacanze tra i più noti d’Europa, c'è Barcellona, città che unisce mare e cultura. Altre due località spagnole si trovano nei primi cinque posti della classifica: Palma di Maiorca al terzo posto e Lloret de Mar al quinto posto. Nelle prime dieci posizioni (qua la classifica completa) ci sono anche San Teodoro, Alghero e Olbia in Sardegna, Napoli, Rimini, Gallipoli e un'altra località spagnola, Valencia al settimo posto. Come detto, per il Lazio il bottino è magro, con sole due destinazioni nella classifica delle top 50 preferite dagli italiani.

"Se da un lato si conferma la tendenza che vede gli italiani prediligere località nostrane rispetto a quelle estere, in confronto ad altri momenti dell’anno c’è tuttavia un maggior equilibrio tra destinazioni italiane ed estere: sono ben 18 su 50, infatti, le località fuori dai confini nazionali che gli italiani desiderano raggiungere. Ferragosto si conferma un’ottima scusa per passare qualche giorno all’estero, specialmente in Spagna", spiega Holidu.

