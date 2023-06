Kitesurfer risucchiato da elicottero, i piloti dicono di non essersi accorti di niente I piloti dell’elicottero militare che ha ferito gravemente un kitesurfer sulla spiaggia di Torre Flavia a Lasdispoli, litorale a nord di Roma, dicono di non essersi accorti di nulla.

A cura di Enrico Tata

Kitesurfer risucchiato dalle pale di un elicottero a Ladispoli via Litorale Tv

Dicono di non aver visto nulla i piloti dell'elicottero militare che ha ferito gravemente un kitesurfer sulla spiaggia di Torre Flavia a Lasdispoli, litorale a nord di Roma. L'incidente avvenne il 3 ottobre del 2018 e per questo i militari sono stati rinviati a giudizio per lesioni colpose.

Alessandro Ognibene, 54enne romano, fu letteralmente risucchiato dalle pale dell'elicottero, impegnato in quel momento in una esercitazione denominata ‘Notte Scura'. Il kitesurfer fu aspirato in aria e poi sbalzato con violenza sulla spiaggia. Elitrasportato d'urgenza al pronto soccorso del policlinico Gemelli, l'uomo riportò diverse fratture e traumi.

"In mare al largo avevo notato solo due imbarcazioni e un kitesurfer ma a distanza di sicurezza. Quindi nessun impatto con la vela di Ognibene. Quando siamo tornati alla base di Furbara a Cerveteri ha detto in aula è stato un colonnello dei carabinieri a dirci dell'incidente durante il post briefing dell'esercitazione. Siamo andati a verificare ma non c'era nessun segno di impatto sui velivoli", ha raccontato ai giudici uno dei piloti ai giudici, stando a quanto riporta il Messaggero.

In quell'elicottero, si è appreso, c'erano circa dieci persone e, stando a quanto sostengono i militari, nessuno si è accorto di niente (e gli altri a bordo non sono stati ascoltati dagli inquirenti). Altro particolare: a bordo dell'elicottero non c'era una scatola nera.

Secondo la Marina Militare, l'incidente è stato causato dal vento e non dall'elicottero: "Nessuno tra gli elicotteri si era disallineato dalla rotta. I piloti avevano tutti rispettato i compiti che gli erano stati assegnati volando ad un'altezza di 500 piedi in base alle regole del volo", ha detto l'ammiraglio chiamato in aula a fornire la sua versione.