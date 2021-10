Johnny Depp nel centro di Roma a caccia di supplì: la star di Hollywood stregata dai fritti Il celebre attore americano è stato immortalato alle prese con il re dei fritti romani: il supplì. Johnny Depp è a Roma per partecipare al Festival del Cinema, dove è già stata presentata la serie animata Puffins. Oggi, però, il divo di Hollywood si è concesso una pausa golosa tra i vicoli del centro.

A cura di Luca Ferrero

I fritti romani fanno gola a tutti, star di Hollywood comprese. Eccolo, il famoso attore americano accomodato al bancone di un locale di Roma per assaggiare il celebre supplì. "Un Johnny Depp visibilmente stupito dalla croccantezza e dalla panatura perfetta dei Supplì di Chef Arcangelo Dandini": con questo post su Facebook il locale specializzato in cibo di strada "Supplizio" ha fatto sapere a tutti di avere un ospite speciale. Per i gestori del ristorante, l'attore sarebbe addirittura stupito dalla croccantezza del fritto romano. Di certo, la foto lo ritrae in un'espressione compiaciuta, intento ad accompagnare il supplì dello chef con un bicchiere di vino frizzante. Johnny Depp è in città per partecipare al Festival del Cinema di Roma. Qui ha presentato la web serie animata Puffins, in cui dona la sua voce al protagonista.

Johnny Depp a Roma per il cinema non rinuncia alla cucina

L'arrivo dell'attore in città è stato molto movimentato: prima l'assedio all'aeroporto di Fiumicino, poi all'hotel dove ha alloggiato. L'affetto dei suoi fan ha persino causato un ritardo di oltre due ore all'evento di presentazione di Puffins. Una volta arrivato sul palco del Festival, il divo ha sferrato un attacco al cuore del cinema americano: "Hollywood è un luogo di vacanza, non mi interessa, c'è una grande mancanza di conoscenza là, io invece voglio lavorare in film con persone che abbiano qualcosa da dire". Ma, per Johnny Depp, Roma non significa solo lavoro. Oggi, a passeggio nel centro storico per assaggiare le specialità culinarie. Domenica, invece, in compagnia della star della MMA Conor McGregor per passare una serata a bere whiskey e fare baldoria.