Investita da un’auto mentre va scuola: 15enne trasportata con elisoccorso al Bambino Gesù Stava raggiungendo la fermata del bus per andare a scuola, quando è stata investita: per le numerose e gravi ferite è stata trasportata al Bambino Gesù di Roma.

A cura di Beatrice Tominic

È stata investita mentre stava andando a scuola, nella mattina di oggi, martedì 14 febbraio 2022. L'adolescente, una ragazzina di 15 anni, stava raggiungendo a piedi la fermata del Cotral di Colle Romito, una frazione del comune di Ardea, nella zona del litorale laziale a sud di Roma, quando è stata travolta da un'automobile in corsa che stava procedendo lungo la strada.

È successo all'alba di questa mattina quando, come ogni giorno, la 15enne stava raggiungendo la fermata dell'autobus che l'avrebbe portata a scuola, in un punto che più volte è stato segnalato come buio e pericoloso, come segnalato da il Pontino Nuovo.

L'incidente all'alba di oggi

L'incidente è avvenuto questa mattina, verso le 6 di oggi, San Valentino, sulla strada litoranea che collega Ostia ad Anzio, all'altezza di via delle Pinete, nella frazione di Colle Romito, dove abita la ragazza. Non appena allertati, sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi. I carabinieri hanno raggiunto il luogo dell'incidente, come di routine, per le indagini necessarie e per mettere in sicurezza l'area.

In breve tempo sono arrivati anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno preso in cura la ragazza, in condizioni gravi. Fatta salire a bordo dell'ambulanza, per prima cosa i medici e gli infermieri hanno provveduto a stabilizzarla. Le ferite riscontrate sono state valutate così gravi che si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato la ragazzina a Roma, nell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Arrivata con numerose fratture, le lesioni riportate dalla quindicenne sono state valutate con un codice rosso. Fortunatamente, però, la ragazza non sarebbe in pericolo di vita e la situazione, sebbene grave, sembra essere sotto controllo.

Una strada pericolosa: solo nell'ultimo mese del 2022 tre vittime

La strada su cui è stata investita la quindicenne è la stessa in cui, a fine 2022, hanno perso la vita tre persone. Alla fine di novembre è rimasto vittima di un incidente il 62enne Rocco Raso: la sua automobile si è scontrata contro una Fiat Cinquecento con a bordo due uomini, padre e figlio. Meno di una settimana dopo, qualche metro più avanti, hanno perso la vita altre due giovanissime, Aurora Pederzani e Desiree Pasquali. Le due ragazze si trovavano a bordo delle loro automobile quando hanno perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro ad un albero, accartocciandosi completamente su se stesso.