Alla guida dopo aver bevuto si schianta contro un’auto con a bordo padre e figlio: morto un 62enne La vittima si chiamava Rocco Raso e abitava nel consorzio di Colle Romito. Alla guida dell’auto, presa in pieno dal 38enne, c’era il figlio. L’uomo è stato arrestato per omicidio stradale.

A cura di Natascia Grbic

È stato arrestato l'uomo di trentotto anni che domenica sera ha causato un grave incidente ad Ardea, davanti il consorzio di Colle Romito. Sottoposto ai test per verificare la presenza di alcol e droga nel sangue, è risultato positivo all'etilometro, con un limite superiore a quello consentito per legge. La sua auto si è scontrata con una Fiat 600 guidata da un ragazzo di vent'anni: ad avere la peggio è stato il padre del ragazzo, Rocco Raso, seduto sul sedile del passeggero. Feriti anche la moglie e il figlio del 38enne, portati in ospedale. L'uomo è stato arrestato per omicidio stradale.

L'incidente è avvenuto domenica sera ad Ardea. La Fiat 600 guidata dal 20enne stava girando a sinistra per entrare nel consorzio Colle Romito. Aveva messo la freccia e stava completando la manovra quando gli è piombata addosso come un missile la Golf guidata dal 38enne, che si è schiantata contro l'utilitaria dal lato del passeggero. L'auto si è girata varie volte e Rocco Raso è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Il 62enne ha sbattuto la testa sul marciapiede: le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi ai soccorritori giunti sul posto. L'uomo è deceduto poche ore dopo all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, per lui non c'è stato nulla da fare.

Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri, il 38enne alla guida della Golf non avrebbe nemmeno frenato. Sotto accusa però, non è solo la guida dell'uomo, del quale verranno accertate le responsabilità in sede processuale, ma anche la scarsa illuminazione in quel tratto di strada. Da tempo i residenti lamentano la mancanza di illuminazione e la pericolosità di quella via.