video suggerito

Investita da un autobus, incidente al capolinea: donna trasportata d’urgenza al San Camillo Paura al capolinea dell’autobus a Roma, dove una donna è stata investita nella mattinata di oggi, mercoledì 5 marzo 2025. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Investita da un autobus mentre si trovava nell'area del capolinea. È quanto accaduto ad una donna nel corso della tarda mattinata di oggi, mercoledì 5 marzo 2025 a Roma. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i caschi bianchi e i soccorsi: la donna investita è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo.

L'incidente al capolinea degli autobus: cosa è successo

I fatti sono avvenuti nella giornata di oggi, mercoledì 5 marzo 2025, nel corso della mattinata. L'allarme è scattato una ventina di minuti prima delle 11 di oggi, in via San Giovanni Eudes, dove si trova il capolinea degli autobus, in zona Bravetta. Da chiarire ancora la dinamica dell'accaduto. Ciò che sembra essere certo è che la donna è stata investita da un autobus Atac della linea 792.

Sul posto, dopo aver ricevuto la chiamata di segnalazione, sono arrivati i caschi bianchi del Gruppo XII Monteverde.Una volta arrivati sul luogo della segnalazione, gli agenti della Polizia Locale di Roma capitale hanno iniziato i rilievi. Oltre a loro sono arrivati gli operatori sanitari del pronto soccorso del 118 che si sono precipitati sulla donna offrendole le prime cure. Poco dopo l'hanno trasferita d'urgenza in ospedale.

Leggi anche Perde il controllo della moto e si schianta sulle auto in sosta: grave motociclista 35enne

Come sta la donna investita dall'autobus a Roma

Una volta soccorsa, è scattata la corsa in ospedale. La donna investita dall'autobus è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo dove le ferite riportate sono state giudicate con un codice rosso. Come appreso da Fanpage.it, ha riportato un bruttissimo trauma da schiacciamento al piede. A qualche ora dal suo arrivo, è stato disposto nei suoi confronti un intervento ortopedico: è stata portata in sala operatoria dove i medici stanno lavorando per offrirle tutte le cure necessarie.