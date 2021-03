in foto: Sheena Lossetto

"Doveva comprare le scarpe al centro commerciale, tutta la famiglia stava tornando a casa. La polizia stava seguendo i malviventi a tutta velocità e invece hanno preso in pieno loro. La mamma ha firmato oggi per uscire dall'ospedale, il papà sta male e il figlio anche. Sheena non c'è più", racconta lo zio della 14enne ai microfoni di Fanpage.it. "Vogliamo la verità e un po' di giustizia per questa bambina. Vogliamo sapere solo la verità. C'è una famiglia a pezzi", ha dichiarato un altro parente della 14enne investita da un'automobile della polizia nella mattinata di ieri a Roma. La volante era impegnata nell'inseguimento di una banda di ladri. Ha però preso in pieno l'automobile su cui viaggiava la famiglia di Sheena: con lei c'erano la madre, il padre e il fratello. Questi ultimi due sono ancora ricoverati in gravi condizioni di salute.

Un cugino: "La mamma se la ricorda con gli occhi chiusi, incosciente"

Secondo un cugino della ragazza i poliziotti "non sono stati capaci di giudicare in quel momento se valeva la pena di inseguire i rapinatori per catturarli. Valeva la pena di mettere a repentaglio tutta Roma per una banda di rapinatori? Mia zia, la madre, ce l'aveva tra le braccia Sheena, lei se la ricorda con gli occhi chiusi, incosciente. Mia zia non ricorda niente, in quella frazione di secondo era con il telefono in mano, Si ricorda di essersi svegliata con i lampeggianti intorno. Lei era l'unica cosciente e ha cominciato a prendere a pugni il vetro per uscire fuori, per farsi liberare".

L'incidente è avvenuto in via di Salone a Roma. Tra i messaggi di cordoglio alla famiglia della ragazza è arrivato anche quello del Dipartimento di Pubblica Sicurezza: "La Polizia di Stato si unisce al dolore dei familiari della giovane ragazza deceduta a seguito di un incidente che ha coinvolto una pattuglia della Polizia stradale impegnata nell'inseguimento di malviventi. Sentimenti di vicinanza e speranza sono rivolti agli altri membri della famiglia che sono ricoverati in gravi condizioni e dei due agenti rimasti feriti". Sulla vicenda sta indagando la Procura di Roma. L'ipotesi su cui sta indagando il pm è quella di omicidio stradale, al momento non ci sono nomi ma probabilmente compariranno già dalle prossime ore, come atto dovuto a consentire lo svolgimento delle indagini.