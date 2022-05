Investe una donna che fa jogging e scappa, rintracciato pirata della strada: lei è gravissima Il pirata della strada è un 35enne di Cori, in provincia di Latina. Scappato dopo l’incidente, è stato denunciato per omissione di soccorso.

A cura di Natascia Grbic

Foto d’archivio

È stato rintracciato e denunciato per omissione di soccorso il pirata della strada che ieri mattina ha investito una donna che faceva jogging in via delle Grazie a Cori. Si tratta di un 35enne identificato dai carabinieri poco dopo il sinistro e raggiunto presso la sua abitazione. I militari hanno avviato le indagini e sono risaliti all'uomo, scappato subito dopo aver investito la donna e senza nemmeno lanciare l'allarme ai soccorritori del 118 per far venire qualcuno ad aiutarla. La donna investita, una 47enne, è ancora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Le sue condizioni sono gravissime ed è in pericolo di vita.

La donna investita a Cori lasciata esanime a terra

A lanciare l'allarme è stato il fratello della donna e alcuni passanti, che l'hanno vista priva di sensi sul ciglio della strada. Il fratello non l'aveva vista rientrare e si è preoccupato: poco dopo, i suoi peggiori sospetti sono stati confermati, con la sorella ferita e in gravissimi condizioni dopo essere stata investita. A quanto si apprende, la donna è originaria di Roma ma era andata a Cori a trovare dei parenti. Grande appassionata di corsa e iscritta a una società podistica romana, come ogni mattina era uscita per allenarsi. Mentre correva, per cause ancora da accertare, è stata investita dal 35enne, che l'ha lasciata esanime sul ciglio della strada, scappando. Forse pensava che non sarebbe stato rintracciato, ma così non è stato. I carabinieri ci hanno messo poche ore a identificare la vettura e rintracciare di conseguenza il conducente, che adesso deve rispondere di omissione di soccorso.