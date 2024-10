video suggerito

Investe un bimbo di tre anni davanti la chiesa e scappa: 58enne arrestato, era a cena dalla cognata L'uomo, un 58enne, era a bordo di un Suv Mercedes quando ha investito un bambino di tre anni davanti la chiesa Evangelica al Prenestino. L'accusa è di lesioni gravissime.

A cura di Natascia Grbic

Ha investito un bambino di tre anni che giocava con gli amichetti davanti la chiesa Evangelica al Prenestino. Ed è sceso dalla macchina, ma invece di prestare soccorso è scappato, lasciando il piccolo in terra con una profonda ferita alla testa e in stato di incoscienza. L'uomo, un 58enne di origini cinesi che gestisce un negozio a Roma, è stato arrestato poche ore dopo dagli agenti del reparto Volanti e della Polizia Stradale. Quando i poliziotti lo hanno trovato, era a cena a casa della cognata, come nulla fosse. Deve rispondere di lesioni gravissime: il bambino versa in condizioni critiche. Al momento è ricoverato all'ospedale Bambino Gesù di Roma, non ha ancora ripreso conoscenza.

L'episodio, riportato da Il Messaggero, è avvenuto domenica mattina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un gruppo di bambini stava giocando davanti alla chiesa quando il piccolo di tre anni si è allontanato un attimo dal gruppo, avvicinandosi alla strada. Il Suv guidato dal 58enne lo ha preso in pieno, investendolo. Dai filmati di sorveglianza si vede l'uomo scendere dalla macchina, guardarsi intorno, risalire e fuggire. Non ha nemmeno dato l'allarme.

A vedere il bambino steso a terra è stato un fedele che aveva assistito alla funzione. Inizialmente trasportato all'ospedale San Giovanni, a causa della gravità delle sue condizioni il piccolo è stato portato con l'elisoccorso al Bambino Gesù di Roma, dove è ancora ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno subito avviato le indagini. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona si sono così accorti che il bambino era stato investito da un Suv Mercedes guidato da un uomo di 58 anni. Dopo qualche ora il responsabile è stato rintracciato e arrestato. L'auto è stata sequestrata per disporre ulteriori accertamenti, mentre l'uomo sarà ascoltato nei prossimi giorni.