Investe e uccide una donna, anziana trascinata per 100 metri: caccia al pirata della strada Una donna di 74 anni è morta questa mattina in un incidente avvenuto a Tarquinia Lido. La donna è stata investita da un furgone, il cui conducente è scappato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Foto d'archivio

Grave incidente questa mattina a Tarquinia Lido. Una donna è stata investita da un veicolo mentre stava attraversando la strada. La signora, una 74enne romana in vacanza a Tarquinia con il marito, è stata trascinata dal mezzo per quasi cento metri ed è morta praticamente sul colpo. La persona alla guida del veicolo – che secondo le testimonianze sarebbe un furgone o un mezzo pesante – si è data alla fuga, scappando subito dopo l'incidente e non fermandosi a prestare soccorso.

Sul posto gli agenti del commissariato di polizia di Tarquinia e la polizia stradale, che indagano sul caso. Dalle prime informazioni sembra che a investire la signora sia stato un furgone chiaro con una scritta sulla fiancata. Sembra che gli investigatori lo abbiano già individuato, e insieme al veicolo anche l'uomo che lo stava guidando.

Sul posto, oltre ai poliziotti, sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118, che hanno provato senza successo ad aiutare la donna investita. Per lei, purtroppo, non c'è stato nulla da fare e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell'ordine hanno visionato le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, oltre ad aver ascoltato i testimoni presenti sulla scena al momento dell'incidente. E adesso è caccia al pirata della strada, che potrebbe essere raggiunto dai poliziotti nelle prossime ore. Rischia un'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso dato che è fuggito subito dopo l'incidente.

Si tratta dell'ennesimo incidente nel Lazio che vede gli investitori scappare senza prestare soccorso. Solo nei giorni scorsi un'auto ha ucciso Giuseppe Bernabucci, un 28enne che in sella alla sua moto Suzuky stava percorrendo via Acilia a Roma, fuggendo subito dopo. Anche Daniela Circelli, una donna di 39 anni residente a Guidonia, è stata uccisa da un pirata della strada mentre stava attraversando per andare al lavoro. Entrambi i conducenti sono stati poi denuncianti per omicidio stradale e omissione di soccorso.