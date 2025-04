video suggerito

Gli sparano dalla strada mentre è in casa: ferito 70enne a Massimina, caccia agli aggressori Nella notte di ieri, giovedì 3 aprile i residenti del quartiere Massimina sono stati svegliati da una serie di spari in strada. Colpito un 70enne che si trovava nella sua abitazione al primo piano. Due colpi hanno distrutto la sua finestra e lo hanno raggiunto alla gamba. Trasportato al Gemelli non è in pericolo di vita.

A cura di Enza Savarese

Sparatoria nella notte getta nel panico i residenti del quartiere Massimina – Casal Lumbroso. Una raffica di colpi in via Gianfranceschi ha colpito un 70enne che si trovava nella sua abitazione al primo piano. L'uomo è stato raggiunto da due colpi che lo hanno ferito alla gamba. Le sue condizioni non sarebbero gravi, è stato trasportato nella notte all'ospedale Gemelli di Roma. Sul posto il comando dei carabinieri di Ponte Galeria ha aperto le indagini contro ignoti.

Spari nella notte: colpito un 70enne mentre era in casa

L'uomo ferito, classe '54 con alle spalle precedenti penali si trovava nella sua abitazione quando alle 22.15 circa è stata raggiunto da due colpi di arma da fuoco. Nell'appartamento presente anche un altro inquilino che non ha riportato ferite. I due colpi sparati dalla strada hanno sfondato la finestra dell'abitazione al primo piano raggiungendo il 70enne. L'uomo è stato trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale Gemelli di Roma, le sue condizioni tuttavia non sarebbero critiche.

Sparatoria al quartiere Massimina: le indagini dei Carabinieri

Gli agenti sono sopraggiunti sul posto dopo le innumerevoli segnalazioni al 112 da parte dei residenti, spaventanti dal rumore degli spari. Dopo i primi rilevi nell'abitazione e in strada, i carabinieri hanno aperto le indagini contro ignoti. Non è al momento chiaro se il 70enne colpito fosse la vittima designata dalla sparatoria o se si sia trattato di una vittima accidentale. Il 70enne, già ascoltato dagli agenti non ha fornito informazioni utili sui possibili autori o sul movente della sparatoria.