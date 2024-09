video suggerito

Giuseppe Bernabucci morto a 28 anni in un incidente ad Acilia, trovato il pirata della strada Omicidio stradale e omissione di soccorso sono i reati dei quali deve rispondere il pirata della strada coinvolto nell’incidente in cui è morto il 28enne Giuseppe Bernabucci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Alessia Rabbai

Trovato il pirata della strada coinvolto nell'incidente in cui è morto il ventottenne Giuseppe Bernabucci. Il sinistro è avvenuto ieri, domenica 8 settembre, in zona Acilia a Roma. I carabinieri lo hanno identificato e denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso. I famigliari di Bernabucci nelle ore successive all'incidente mortale hanno lanciato un appello sui social network, chiedendo a chiunque avesse visto qualcosa di rivolgersi alle forze dell'ordine e di aiutarli a rintracciare l'automobilista. Un messaggio che ha ricevuto tantissimi commenti e condivisioni da parte degli utenti, i quali hanno manifestato vicinanza e solidarietà.

L'incidente in cui è morto Giuseppe Bernabucci

Secondo quanto ricostruito finora al momento in cui è avvenuto il drammatico incidente in cui ha perso la vita, Giuseppe Bernabucci era in sella alla sua moto Suzuki e stava percorrendo via di Acilia. Improvvisamente per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un'auto, una Citroen C3. L'impatto è stato violento e ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato dalla sella e finito rovinosamente sull'asfalto.

Subito dopo il conducente della macchina invece di fermarsi a prestargli soccorso è scappato, premendo il piede sul pedale dell'acceleratore e facendo perdere le proprie tracce. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, ma per Giuseppe non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita, il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo, a causa delle gravi ferite e dei traumi.

L'automobilista denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Subito dopo il sinistro sono scattate le indagini che insieme ai carabinieri hanno portato ad identificare l'automobilista e a rintracciarlo. È stato denunciato e ora dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.