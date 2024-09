video suggerito

Chi era Giuseppe Bernabucci, il 28enne morto in un incidente ad Acilia La vittima del terribile incidente avvenuto questa notte ad Acilia è Giiuseppe Bernabucci, 28 anni. Il ragazzo è morto praticamente sul colpo. Era in sella alla sua motocicletta, una Suzuki, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto sbattendo con violenza sull’asfalto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

104 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giuseppe Bernabucci, 28 anni, è morto in seguito a un terribile incidente avvenuto intorno alle 3 di questa notte in via di Saponara, ad Acilia, zona Sud di Roma. Il ragazzo è morto praticamente sul colpo. Era in sella alla sua motocicletta, una Suzuki, quando ha perso l'equilibrio ed è caduto sbattendo con violenza sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Gruppo XII Monteverde della Polizia locale di Roma Capitale, che si sono occupati dei rilievi. Stando alle prime ricostruzioni, sembrerebbe essere coinvolto un altro veicolo, che presumibilmente ha abbandonato il luogo dell'incidente subito dopo lo scontro con la moto.

E proprio le due ruote erano la grande passione di Giuseppe Bernabucci. Sul suo profilo Instagram sono decine le fotografie che ritraggono motociclette. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, Giuseppe arrivava dalla Cristoforo Colombo, mentre la macchina sarebbe fuggita in drieziione Casal Bernocchi.

Su Facebook il cognato del ragazzo morto, ha pubblicato un appello per rintracciare il pirata della strada:

Leggi anche Incidente su via Cassia tra furgone e scooter: morto un 50enne

Questa notte verso le ore 03.00 una macchina (utilitaria nera) con a bordo presumibilmente due persone che si sono fermate e poi scappate hanno ucciso mio cognato Giuseppe Bernabucci di soli 28 anni.L'incidente è avvenuto al semaforo di via di Acilia incrocio Via Valle Porcina. Giuseppe arrivava dalla Cristoforo Colombo e la macchina è fuggita in direzione Casal Bernocchi con evidenti danni.Vi chiedo la massima condivisione e per qualsiasi comunicazione rivolgervi alle autorità competenti o chiamare me stesso al numero 3295493388. Sono importati le testimonianze e chi a quell'ora tramite la propria telecamera possa dare giustizia a questa notizia tragica. Vi ringraziamo