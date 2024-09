Roma, incidente mortale ad Acilia: muore un motociclista di 28 anni, caccia a pirata della strada

video suggerito

Immagine di repertorio

Un nuovo tragico incidente mortale è avvenuto questa notte sulle strade di Roma. Erano le prime ore di oggi, domenica 8 settembre, quando si è verificato il sinistro ad Acilia, alla periferia di Ostia. Un ragazzo di 28 anni viaggiava in sella alla sua moto, quando all'altezza all'incrocio tra via di Valle Porcina e via di Saponara, è finito contro un'auto. Dopo l'impatto con la vettura la rovinosa caduta sull'asfalto: l'impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo: all'arrivo il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le indagini per individuare il pirata della strada

Ora le forze dell'ordine sono sulle tracce del conducente della Citroen coinvolta nel sinistro. L'uomo, che avrebbe viaggiato assieme a un'altra persona al momento dell'incidente, è scappato dove essersi fermato a guardare per pochi secondi la scena. Sul posto gli agenti dell'XII Gruppo di Polizia Locale che ora conducono le indagini sull'incidente. I caschi bianchi sono a lavoro per rintracciare il pirata della strada, e per stabilire la dinamica dell'incidente.

Ieri a perdere la vita su via Cassia Maurizio Amadori

Il contatore delle vittime della strada nella capitale e in provincia ha raggiunto quota 111 dall'inizio dell'anno. Un bilancio drammatico. Ieri a perdere la vita era stato Maurizio Amadori, 50 anni, che viaggiava sul suo scooter Honda Sh diretto a lavoro. Erano circa le 8.00 del mattino quando, su via Cassia, si è scontrato con un furgoncino Fiat Fiorino. Arrivato in ospedale è deceduto poco dopo. Ora le indagini puntano a capire se una responsabilità nella dinamica del sinistro sia da addebitare alle condizioni dell'asfalto dissestato.