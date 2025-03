video suggerito

Riaperte dopo sei anni le indagini sulla morte di Gaspare Stamegna, trovato privo di vita sul divano Gaspare Stamegna aveva 35 anni quando fu trovato morto sul divano di casa a causa di un'overdose. A distanza di sei anni la procura ha acquisito nuovi elementi e ha riaperto le indagini.

A cura di Natascia Grbic

A sei anni dalla morte, la procura della Repubblica di Latina ha riaperto le indagini legate alla scomparsa di Gaspare Stamegna, 35enne di Sonnino trovato deceduto sul divano di casa a ottobre 2018. Nelle ultime settimane sarebbero emersi elementi che hanno portato la procura a decidere di disporre nuovi accertamenti sulla morte dell'uomo, per la quale ai tempi si era proceduto con un'archiviazione. Le indagini sono state affidate ai carabinieri.

Gaspare Stamegna era un uomo molto conosciuto a Sonnino, dove abitava insieme ai genitori. L'uomo era stato trovato ormai privo di vita sul divano di casa dalla madre, che ha subito chiamato il 118. Purtroppo, quando i sanitari sono arrivati, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, avvenuto poco prima che la donna rientrasse nell'abitazione. Sul corpo non erano stati rinvenuti segni di violenza, e dall'esame del medico legale era stato appurato che a causare la morte di Stamegna fu un'overdose di sostanze stupefacenti. All'epoca non fu chiarito chi era stato a vendere la droga al 35enne.

Quando aveva 31 anni Gaspare Stamegna era stato accusato di aver gambizzato un uomo sul lungomare di Terracina: processato con l'accusa di lesioni aggravate dall’uso dell’arma e porto e detenzione illecita di arma, è stato poi assolto nel 2015. Tre anni dopo, il decesso, che ha lasciato nella disperazione amici e familiari. Quali siano gli elementi in mano alla procura, per adesso, non è ancora noto. Le indagini dei carabinieri vanno avanti, e non è escluso che possano dare una svolta al caso, che per lungo tempo si è considerato chiuso.