Investe e uccide il marito dopo la messa: 72enne condannata a dieci mesi L'incidente è avvenuto un anno fa davanti la chiesa a Roma. La donna ha investito accidentalmente il marito, facendolo cadere: l'uomo è morto sul colpo.

A cura di Natascia Grbic

È stata condannata a una pena (sospesa) di dieci mesi la donna di 73 anni che un anno fa ha investito e ucciso il marito nel parcheggio davanti il santuario Madonna delle Tre Fontane. La donna ha patteggiato la condanna con la procura: è stata esclusa la volontarietà del gesto, si è trattato di una manovra sbagliata con l'auto che ha travolto l'uomo, uccidendolo sul colpo.

La notizia è riportata da la Repubblica. L'episodio è avvenuto sabato 25 maggio 2024, nel parcheggio davanti il santuario della Madonna delle Tre Fontane all'Eur. La coppia, marito e moglie sposati da moltissimi anni, era solita seguire la messa insieme ogni fine settimana, per poi andare a casa. Usciti dalla chiesa, sono andati alla macchina. La 72enne si è seduta al volante della Fiat 600 ed è uscita dal parcheggio: il marito, rimasto fuori, è stato travolto dall'auto, cadendo violentemente a terra e battendo la testa. La moglie, per una fatalità, non lo aveva visto, e lui non era riuscito a scansarsi in tempo per evitare la macchina, che lo ha centrato in pieno.

Immediati i soccorsi del 118, arrivati sul posto per provare a salvare la vita all'uomo. Purtroppo, non appena hanno visto la gravità delle lesioni, hanno capito che non c'era più nulla da fare. L'anziano non si muoveva più e hanno potuto solo accertarne il decesso.

Sul caso hanno indagato gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno visionato le telecamere di sorveglianza del Santuario, riuscendo così a ricostruire la dinamica. Da subito è apparso chiaro che la moglie, disperata, non aveva investito volontariamente il marito. Una tragedia, un tragico incidente, che nessuno di loro si sarebbe aspettato in quel sabato che doveva essere di riposo.