Investe e uccide il marito nel parcheggio del Santuario delle Tre Fontane: indaga la polizia Una 72enne ha investito e ucciso il marito di 73 anni nel parcheggio del Santuario della Madonna delle Tre Fontane a Roma. La polizia locale sta indagando sulla dinamica dell'incidente.

A cura di Enrico Spaccini

Un 73enne è morto dopo essere stato investito dall'auto guidata dalla moglie nel parcheggio del Santuario della Madonna delle Tre Fontane, a Roma. I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. La polizia locale è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 25 maggio, intorno alle 16:30 nella zona del parcheggio del Santuario della Madonna delle Tre Fontane, sulla via Laurentina. A investire il 73enne è stata una Fiat 600 con una dinamica deve essere ancora verificata. Pare, però, certo che alla guida ci fosse una donna di 72 anni, moglie della vittima.

Il personale medico, allertato da alcuni presenti, ha provato a rianimare il 73enne, ma all'arrivo dei sanitari era già deceduto. Con i soccorsi, sono arrivati anche gli agenti del IX Gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale, che ora stanno indagando su quanto successo per accertare eventuali responsabilità. Pare che la 72enne fosse impegnata in una manovra in retromarcia.