video suggerito

Contromano su via Pontina, provoca tre incidenti: la polizia locale lo ferma ed evita una tragedia Tragedia sfiorata su via Pontina, dove un’auto contromano ha provocato tre incidenti, senza feriti. Gli agenti della polizia locale lo hanno fermato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Auto contromano sulla Pontina (Immagine di repertorio)

Poteva finire in tragedia con feriti o morti il viaggio contromano di un'auto lungo via Pontina all'altezza di Castel Romano. Gli agenti della polizia locale del Gruppo IX Eur hanno fermato un automobilista, un uomo di ottantasei anni, che aveva imboccato via Pontina all'altezza dello svincolo di Tor de'Cenci, dal senso di marcia opposto. L'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 13 ottobre. L'anziano, che si trovava al volante in stato confusionale, è stato soccorso e trasportato in ospedale con l'ambulanza, per gli accertamenti del caso.

Imbocca via Pontina contromano e provoca tre incidenti

Secondo quanto ricostruito l'anziano era alla guida della sua macchina, una Volkswagen Polo, quando, evidentemente senza essersene reso conto, ha imboccato via Pontina contromano. Dopo aver fatto accesso all’altezza dello svincolo di Tor de' Cenci, ha proseguito la marcia in senso opposto agli altri veicoli e ha causato tre incidenti. Quattro i veicoli coinvolti, fortunatamente non è rimasto ferito nessuno. Gli agenti della polizia locale si trovavano con una pattuglia all’altezza del campo nomadi di Castel Romano, quando sono intervenuti e sono sono riusciti a bloccarlo.

Il conducente era in stato confusionale

L'intervento degli agenti è stato fondamentale per evitare che accadesse qualcosa di ben più grave. Il conducente era in stato confusionale, gli agenti hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza, con il personale sanitario che è giunto sul posto, ha preso in carico l'uomo e l'ha trasportato in ospedale. Il paziente sta bene ed è stato sottoposto agli accertamenti del caso.