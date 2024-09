Incendio a Roma sud, autobus in fiamme a Tre Fontane: si alza una colonna di fumo nero Un’alta colonna di fumo denso e nero è ben visibile fra i quartieri di Roma di Laurentina e San Paolo: incendio è in corso a Tre Fontane dove un autobus è andato a fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra la colonna di fumo da Laurentina (foto da X), a destra dal profilo Instagram di Welcome to Favelas.

Una colonna di fumo nero si è alzata verso il cielo nella tarda mattinata di oggi, lunedì 30 settembre 2024. Si tratta di un incendio, stavolta scoppiato nella zona di Roma sud Ovest. Si tratta di un grande ritorno, quello degli autobus flambé, bus che vanno a fuoco nelle vie della capitale. In particolare a prendere fuoco è stato un autobus della flotta Tpl, in fiamme nella zona di Tre Fontane. La nube scura si è subito alzata verso il cielo, risultando ben visibile da diversi quartieri circostanti come quello di San Paolo, Laurentina o l'Eur.

La colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza

In breve tempo la colonna di fumo partita dall'autobus è diventata visibile a chilometri di distanza, ben distinguibile nel cielo azzurro di oggi sia dalla zona di Laurentina (dove è stata scattata la foto a sinistra in apertura) che in quella del quartiere di San Paolo.

Come riportato anche dal profilo Instagram di Welcome to Favelas (foto a destra in apertura) a prendere fuoco e a provocare la nube di fumo nero e denso è stato un autobus della flotta della società Roma Tpl. Insomma, si è trattato di un nuovo autobus flambè, come da tempo non si vedeva nella capitale.

Le reazioni sui social

Come sempre accade, non hanno tardato ad arrivare i commenti sulla vicenda, da quelli più rassegnati a gli ironici. Dall'acrostico "TPL: Te Possino Lincià" ad un altro romanissimo: "Nun bastano manco le Tre Fontane (per spegnerlo, ndr)". E mentre ci sono utenti che vogliono andare a fondo sulla questione, chiedendo ad esempio se si tratti di un autobus elettrico, a metano o diesel, c'è chi ironizza ricordandosi i fasti antichi, quando si vedevano autobus a fuoco molto più spesso di oggi: "Era da tempo… – scrive – Che emozione rivederli andare a fuoco", aggiunge con tanto di faccina e occhi a cuore.

