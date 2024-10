video suggerito

Entra seminudo nella Fontana del Tritone a piazza Barberini: multato un 28enne Un 28enne è stato multato dalla Polizia Locale per aver fatto il bagno seminudo nella fontana del Tritone, a piazza Barberini. Si tratta dell'ennesimo episodio di questo tipo.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di ventotto anni è stato multato dalla Polizia Locale per essere entrato seminudo nella fontana di via del Tritone, a piazza Barberini. È successo oggi, poco prima delle 13, al centro di Roma. Il giovane, per cause non note, ha deciso di entrare nella fontana per fare un bagno, nonostante sia vietato dal Regolamento di polizia urbana. Gli agenti del I Gruppo Centro Storico, di servizio per i consueti controlli, lo hanno visto e fatto uscire. Dopodiché lo hanno portato negli uffici di via della Greca per l'identificazione gli accertamenti di rito. Il 28enne è stato multato, e ha ricevuto il Daspo urbano che prevede l'allontanamento dai luoghi del centro storico dove si sono svolti i fatti.

Succede spesso che persone, soprattutto i turisti, siano sorprese a immergersi nelle fontane storiche nella capitale. Un po' per spirito di goliardia, un po' per portare a casa scatti sopra le righe nella città eterna, in tanti provano a entrare nelle fontane per fare un bagno. A volte ci riescono, ma spesso sono beccati dalle forze dell'ordine, che oltre a farli uscire elevano anche multe salate. In genere le sanzioni per questo tipo di gesta possono essere molto alte: in genere arrivano fino a 500 euro. Insomma, non poco per una foto ricordo che spesso nemmeno si riesce a scattare.

Nonostante questo, continuano a esserci persone che non demordono e che ogni tanto entrano nelle fontane. Solo un mese fa, una donna è stata multata per aver immerso le gambe nella fontana di Trevi: un gesto che non è passato inosservato ai vigili urbani, che infatti l'hanno raggiunta e multata di 450 euro.