Investe 14enne in scooter e scappa: caccia al pirata della strada che lo ha travolto con l'Ape Car I carabinieri indagano per risalire al conducente dell'Ape Car, che ha travolto e ferito un 14enne a Sora. Il giovane in scooter è finito in ospedale, ma non è grave.

A cura di Alessia Rabbai

A Sora è caccia al pirata della strada, che ha travolto e ferito un ragazzo di quattordici anni in scooter. L'incidente è avvenuto lungo viale San Domenico nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 9 settembre nel territorio della provincia di Frosinone. Vittima è un adolescente, che ha dovuto ricorrere a cure mediche in ospedale, fortunatamente non è grave. Sulla vicenda indagano i carabinieri di competenza territoriale, che cercano di risalire al conducente dell'Ape Car.

Secondo le informazioni apprese era tardo pomeriggio quando il quattordicenne era in sella al suo veicolo a due ruote e stava percorrendo viale San Domenico, diretto verso il vicino Comune di Isola Liri. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, l'Ape Car lo ha travolto. Il conducente non si è fermato a prestargli soccorso, per accertarsi come impone il codice della strada, che stesse bene. Ha proseguito la marcia, premendo il piede sul pedale dell'acceleratore e facendo perdere almeno per il momento le proprie tracce. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che si sono fermati a soccorrere il ferito e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento di un'ambulanza.

Sul posto, ricevuta la segnalazione, è giunto il personale sanitario, che ha preso in carico il giovane e lo ha trasportato con l'ambulanza al vicino ospedale Santissima Trinità di Sora, dov'è arrivato con codice giallo. Da quanto si apprende non rischia di morire e le sue condizioni di salute non sono gravi, si è trattato comunque di un grande spavento. Sull'episodio indagano i militari, che cercano di risalire al conducente del motocarro.