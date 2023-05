Interruzione dell’acqua giovedì 4 maggio a Nettuno, Aprilia e Latina: zone coinvolte e le autobotti Stop alla fornitura di acqua per 11 ore a Nettuno, Latina ed Aprilia giovedì 4 maggio: ecco le zone interessate e dove trovare le autobotti.

Niente acqua a Nettuno, Aprilia e Latina. L'interruzione idrica, prevista per il prossimo giovedì 4 maggio 2023 dalle ore 9 alle ore 20, coinvolge quasi tutto il comune del basso litorale laziale e alcune zone degli altri due comuni. Il provvedimento è stato disposto per permettere alcuni lavori di riparazione dei tubi. In particolare ad essere aggiustata sarà la condotta adduttrice Giannottola – Tor del Giglio.

Già organizzato, però, il servizio sostitutivo per assicurare il servizio alle utenze con apposite autobotti. Oltre a questo, Acqualatina si mette a disposizione per fornire informazioni in caso di imprevisti ed eventuali guasti con un numero verde apposito: 800 626 083. Scopriamo quali sono le zone interessate dal servizio interrotto e dove poter trovare le autobotti in caso di necessità.

Sospensione idrica: i comuni che resteranno senza acqua

Come anticipato, sono tre i comuni interessati dall'interruzione dell'acqua giovedì 4 maggio: Aprilia e Latina, soltanto in alcune zone e tutto il Comune di Nettuno, fatta eccezione per alcuni territori. Le zone in cui è previsto lo stop sono, come si legge nel sito di Acqualatina.it.

Le autobotti ad Aprilia, Latina e Nettuno giovedì 4 maggio 2023

In caso di necessità, Acqualatina ha comunque messo a disposizione della cittadinanza il servizio di autobotti. Le autocisterne saranno poste in alcune delle zone nevralgiche dei centri abitati. In particolare chiunque avesse necessità nell'orario in cui è previsto lo stop alla fornitura, dalle 9 alle 20, può scegliere l'autobotte più vicina. Le autocisterne nel comune di Nettuno sono collocate in:

A Latina in Borgo Sabotino (al parcheggio della Parrocchia SS. Cuore di Gesù) e per il comune di Aprilia in Via L.C. Basso (di fronte all'ufficio postale).