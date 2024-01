Interessi dell’800% e Rolex in pegno: arrestato usuraio del litorale romano I tassi di interesse sfioravano l’800% della somma prestata: arrestato e trasferito in carcere usuraio del litorale romano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Versamenti e bonifici in entrata anomali, operazioni di pegno su orologi di lusso, come Rolex. Così la polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno arrestato un uomo nel litorale romano indagato per reati di usura e di esercizio abusivo di attività finanziaria. I tassi di interesse sui prestiti sfioravano l'800% della somma prestata.

Nei confronti dell'uomo, fratello di un membro del clan camorristico dei Giuliano, oltre alla custodia cautelare in carcere dal gip, è stato effettuato anche un sequestro preventivo di beni per un valore di 176.500 euro.

I prestiti e l'usura

Le indagini, realizzate dagli agenti del X Distretto di Lido di Ostia e dal Sesto Nucleo Operativo Metropolitano di Ostia, rappresentano l'epilogo di un'indagine iniziata nel 2021 che aveva già portato all'arresto di un imprenditore romano per usura. Fra gli elementi presi in considerazione dagli inquirenti, i conti corrente dell'indagato e dei familiari, con versamenti in entrata anomali, che presentavano causali collegate alla presenza di rapporti creditori da parte di chi effettuata bonifico.

La presenza di un secondo indagato

Come ricostruito dagli inquirenti nel corso degli approfondimenti, le persone ad essersi rivolte all'indagato sono state molte. In forte difficoltà economica, chiedevano in prestito denaro dietro a tassi di interesse elevatissimi. I documenti, insieme alle dichiarazioni rese dalle vittime, ad un consulente tecnico che ha valutato interessi per quasi l'800% della somma prestata.

Nel corso dell'indagine è emersa la presenza di una seconda persona indagata. L'uomo, di origine napoletana, è residente all'Axa da molti anni. Molte delle vittime ascoltate avrebbero ricevuto prestiti anche da parte sua.