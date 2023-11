Insulta e minaccia la nuova compagna dell’ex marito: braccialetto elettronico per una donna Ha ricevuto il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico una 66enne accusata di stalking nei confronti della nuova compagna dell’ex marito.

A cura di Alessia Rabbai

Una donna di sessantasei anni è stata accusata di stalking nei confronti della compagna dell'ex marito ha ricevuto il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico. Vittima una donna che aveva intrapreso una relazione con il suo ex e che la sessantaseienne incolpava di aver provocato la fine del suo matrimonio. A raccontare la vicenda il Corriere della Sera, il primo episodio risalirebbe al dicembre del 2021, quando la donna per la prima volta si è appostata sotto casa della nuova compagna dell'ex marito per minacciarla.

Violenze verbali e fisiche

Una spirale di violenze sia verbali che fisiche sempre più ricorrenti hanno portato la vittima a denunciare. L'apice è stato quando la sessantaseienne l'ha attesa sul pianerottolo di casa. In un'altra occasione l'ha colpita al collo con uno schiaffo. Una situazione diventata ormai insostenibile, che ha reso difficile la vita della nuova compagna dell'ex a causa delle aggressioni quotidiane, che l'hanno portata allo sfinimento.

La vittima denuncia la ex moglie del compagno

La nuova compagna dell'ex marito, anche in preda all'ansia e costretta a cambiare abitudini di vita a causa del clima in cui si trovava a vivere la propria quotidinanità, ha denunciato l'ex moglie del compagno. Ha raccontato tutto ai poliziotti, che hanno raccolto la sua versione dei fatti e inviato l'informativa in Procura. Sono poi intervenuti su indicazione del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma e hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.