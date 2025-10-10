Indagato per corruzione a Latina il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Enrico Tiero

Il consigliere Tiero.

Enrico Tiero, consigliere della regionale del l Lazio di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione, è finito al centro di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Latina per presunta corruzione. A renderlo noto è stato lo stesso Tiero che tramite il suo legale, l'avvocato Pasquale Cardillo Cupo, che ha già espresso l'estraneità del suo assistito in merito a quanto gli è stato contestato. "Sono sereno ed estraneo ai fatti", ha dichiarato lo stesso Tiero. Nel frattempo il lavoro degli inquirenti non si arresta. L'interrogatorio del consigliere è atteso per la prossima settimana, il 16 ottobre.

La presunta accusa di corruzione: "Ha fatto assumere lavoratori nel supermercato"

Secondo le ipotesi accusatorie, Tiero avrebbe agevolato l'assunzione di alcuni giovani lavoratori in alcuni supermercati nel capoluogo pontino in cambio di favori. Gli accertamenti si svolgono anche nei confronti di altre persone e potrebbero riguardare anche dei concorsi. Ma spetta agli inquirenti fare chiarezza sul caso, sulle accuse e sul possibile coinvolgimento del consigliere.

"Sono sereno e ho fiducia nella magistratura", ha anche aggiunto lo stesso Tiero, in attesa della convocazione della prossima settimana, quando comparirà davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina. Gli fa eco l'avvocato Pasquale Cardillo Cupo: "Sono contestazioni piuttosto gravi, ma il mio assistito ha già manifestato la propria disponibilità per fornire spiegazioni in merito agli accertamenti e chiarire la sua posizione – ha spiegato il legale – Naturalmente, vista l'entità delle accuse, ha appreso della situazione con un comprensibile turbamento".