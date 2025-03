video suggerito

Incredibile a Frosinone, all’ultima domenica ecologica multate 60 auto su 156 controllate Su 156 automobili controllate, ben 60, quasi la metà, sono risultate non in regola con l’ordinanza e per questo multate. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

66 CONDIVISIONI condividi chiudi

Numeri da record (negativo) per la quarta e ultima domenica ecologica della stagione 2024/2025 a Frosinone. Su 156 automobili controllate, ben 60, quasi la metà, sono risultate non in regola con l'ordinanza e per questo multate.

Dalle 8 di oggi fino alle 18 a Frosinone era in vigore lo stop alla circolazione, con eccezione per i veicoli elettrici, ibridi e dei servizi pubblici. La misura si era resa necessaria perché negli ultimi mesi il capoluogo ciociaro ha fatto registrare 29 sforamenti nei limiti massimi di inquinamenti previsti dalla normativa. Una soglia che è stata superata anche a Ceccano, per 37 volte, con Cassino che si sta avvicinando al limite (26).

Nella Valle del Sacco, Ferentino si attesta a 7 superamenti, Anagni sta a quota 3, mentre Alatri ha superato per 2 volte il limite. Il Comune di Fontechiari è quello con l'aria migliore, perché non ha mai sforato il limiti di legge.

Leggi anche Domenica ecologica a Roma 23 marzo: orari dello stop del traffico e chi può circolare in Fascia verde

Domenica ecologica in vigore anche a Roma, ma in questo caso le percentuali di irregolarità risultano più accettabili: su oltre 1.100 verifiche, sono stati 136 gli illeciti rilevati dalla polizia locale durante la mattinata di oggi, nella fascia oraria prevista 7.30-12.30. I controlli sono stati effettuati successivamente anche nella fascia pomeridiana, prevista dalle ore 16.30 alle ore 20.30.