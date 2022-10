Incidente via Leone XIII, la vittima è Adriano Forti: “Meccanico di motomondiale, un mago dei motori” Adriano Forti, 46 anni, meccanico specializzato e papà di due figli, è la vittima dell’incidente avvenuto ieri in via Leone XIII. Aveva lavorato in motomondiale nel team della Leopard.

A cura di Redazione Roma

È Adriano Forti l'uomo di quarantasei anni che nella tarda mattinata di ieri – lunedì 24 ottobre – ha perso la vita su via Leone XIII, all'altezza dell'intersezione con largo Martin Luther King, proprio nel tratto di strada in cui il viale ad alto scorrimento attraversa Villa Pamphilj.

Da quanto ricostruito dagli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale giunti sul posto, l'uomo che viaggiava in direzione di Gianicolense ha perso il controllo della sua moto, una Honda Cbr, senza che fossero coinvolti coinvolti altri veicoli e per cause ancora da chiarire. Purtroppo è stata inutile la corsa in ambulanza all'ospedale San Camillo: il personale sanitario ha tentato il possibile ma l'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale.

L'Honda sulla quale viaggiava era stata appena riparata e la stava portando per un giro di prova, ma non si sarebbero riscontrate anomalie sulla due ruote. Non è escluso che il centauro abbia perso il controllo del mezzo perché un altro mezzo gli ha tagliato la scuola. Lo potrebbero indicare le tracce repertate sull'asfalto, ma nel tratto di strada dove è avvenuto l'incidente non ci sono telecamere.

Leggi anche Incidente tra via Tuscolana e viale Togliatti: 11 veicoli coinvolti nel tamponamento a catena

Le moto erano la grande passione di Adriano. Per anni meccanico specializzato in un centro della Piaggio era poi passato a lavorare a bordo delle piste del Motomondiale, entrando nel team della scuderia Leopard in Moto 3. In particolare il 46enne era stato il meccanico del campione Lorenzo della Porta. Tanti i messaggi di dolore e di condoglianze nell'ambiente: Adriano Forti lascia non solo tanti amici ma una compagna e due figli piccoli.

Quello di ieri è solo l'ultimo drammatico incidente in ordine di tempo sulle strade di Roma. Una lunga scia di sangue che assegna alla capitale il triste primato degli incidenti mortali, un argomento tornato al centro dell'attenzione anche dopo che Francesco Valdiserri è stato investito e ucciso a 18 anni su via Cristoforo Colombo da una ragazza di poco più grande al volante ubriaca.