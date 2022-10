Incidente in via Leone XIII, motociclista di 46 anni si schianta contro un albero e perde la vita È morto non appena arrivato in ospedale, dopo l’incidente in sella alla moto: sembra perso il controllo del veicolo e che sia finito contro un albero, ma continuano le verifiche.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

L'incidente mortale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 24 ottobre 2022, verso mezzogiorno. Un motociclista stava percorrendo via Leone XIII, l'arteria stradale che taglia in due Villa Pamphilj e che collega il quartiere Aurelio a quello di Gianicolense, sovrastando via Piccolomini e la sua suggestiva vista con effetto ottico sul cupolone. A poco meno di 400 metri dall'uscita verso Monteverde, in via della Nocetta, all'altezza di piazzale Martin Luther King, è rimasto vittima di un sinistro.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto ricostruito dalle pattuglie del XII Gruppo Monteverde della Polizia di Roma Capitale intervenute non appena allertate, si sarebbe trattato di un incidente autonomo: nessun altro veicolo sembra infatti coinvolto nel sinistro. Secondo i rilievi effettuati dagli agenti per scoprire la dinamica esatta del sinistro, l'uomo stava percorrendo la strada in direzione del quartiere di Gianicolense in sella alla sua moto, un'Honda CBR, quando avrebbe perso il controllo del mezzo. Il motoveicolo ha poi finito la sua corsa schiantandosi contro ad un albero. Gli agenti sono immediatamente arrivati sul luogo dell'incidente per i rilievi di rito: restano ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

La corsa in ospedale per tentare di salvare la vittima

Mentre gli agenti della Polizia Locale stavano svolgendo i rilievi, il motociclista è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso: lo schianto contro la pianta è stato violentissimo. Molte le ferite sul corpo del 46enne per il quale, una volta arrivato in ospedale, non c'è stato nulla da fare: il motociclista è morto poco dopo il suo arrivo. Nel frattempo continuano le indagini per ricostruire quanto accaduto nella tarda mattinata fatale.