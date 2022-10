Addio a Francesco Valdiserri, investito su via Cristoforo Colombo: ai funerali anche Giorgia Meloni I funerali nella chiesa di Santa Maria Liberatrice a Testaccio: oltre a parenti e amici anche molti volti noti della politica italiana, fra cui Meloni.

Francesco Valdiserri travolto e ucciso da un’automobile su via Cristoforo Colombo e la nuova premier Giorgia Meloni, presente ai suoi funerali

Si sono svolti oggi, sabato 22 ottobre a mezzogiorno, i funerali di Francesco Valdiserri, 18enne travolto e ucciso su via Cristoforo Colombo nella serata di mercoledì scorso, 19 ottobre. A salutarlo per l'ultima volta, nella chiesa di Santa Maria Liberatrice, oltre agli amici della band con cui suonava Francesco, anche molti volti del mondo politico. Subito dopo il giuramento del suo nuovo governo alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal Quirinale Giorgia Meloni ha raggiunto il quartiere storico di Testaccio, dove il ragazzo viveva insieme alla sua famiglia, i giornalisti de il Corriere della Sera Paola Di Caro e Luca Valdiserri e la sorella Daria.

Il mondo politico si stringe intorno alla famiglia di Francesco

La nuova presidente del Consiglio Giorgia Meloni non è l'unico volto politico che oggi ha raggiunto Testaccio. Con lei, a rendere omaggio a Francesco, anche i ministri Antonio Tajani e Anna Maria Bernini, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il segretario del Pd Enrico Letta. Ma anche Francesco Lollobrigida e l'ex ministra Mara Carfagna: tutti uniti, almeno stavolta, per ricordare Francesco. Tifoso della Roma, oltre ai volti dei personaggi della politica italiana, anche un lungo striscione giallorosso con la scritta "Ciao Francesco".

Proprio il simbolo della sua squadra del cuore, Francesco Totti, una volta saputo della loro perdita, ha inviato un messaggio per i suoi genitori: "Quando arriva una notizia della perdita di un figlio in questo modo non sai sa dove iniziare. Luca e Paola hanno percorso con me la mia crescita da ragazzo a uomo a padre. Da giovane calciatore a professionista la strada è stata lunga. E quando chiamano il figlio Francesco… Oggi cosa puoi dire? – ha scritto lo storico capitano della Roma – Sento solo di stringerli a me con tanto affetto un dolore cosi grande non si può immaginare Paola, Luca, Daria e famiglia vi sono vicino con il cuore. Francesco, sarai per me sempre un angelo".

L'incidente in via Cristoforo Colombo

L'incidente è avvenuto nella serata di mercoledì 19 ottobre: Francesco stava andando verso la fermata dell'autobus per rientrare a casa con un amico, dopo aver visto un film al cinema. Proprio il papà del ragazzo scampato all'incidente ha raccontato a Fanpage.it che verso mezzanotte suo figlio l'ha chiamato al telefono e, arrivato sul posto, l'automobile si trovava ancora in mezzo al marciapiede, dove stavano camminando i due amici. Per Francesco non c'è stato niente da fare. Una ragazza di 23 anni, che si trovava alla guida dell'automobile, ha perso il controllo del mezzo e ha travolto Francesco.

La ragazza, che si trova agli arresti domiciliari, è stata immediatamente sottoposta agli esami di rito ed è risultata non negativa ai cannabinoidi e positiva all'alcol test: secondo i risultati nel corpo aveva un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Si è scoperto, poi, che già tre anni fa le era stata ritirata la patente. Quella tragica sera sembra che viaggiasse ad una velocità superiore di 70 chilometri orari in un tratto in cui il limite consentito è di 30, mentre probabilmente stava utilizzando il cellulare: il dispositivo è ancora al vaglio degli inquirenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

A comunicare la morte del giovane, sua mamma, la giornalista di politica Paola Di Caro, con due tweet pubblicati a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro: "Gli eroi sono tutti giovani e belli. Luiera semplicemente un ragazzo felice. E io non lo sarò mai più – ha scritto – Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla".