Oggi i funerali di Francesco Valdiserri, l’addio della band: “Suoneremo la tua canzone” Oggi a mezzogiorno i funerali di Francesco Valdiserri: la band suonerà una sua canzone. Il 18enne è stato travolto e ucciso da un’auto che viaggiava a più di 70 km/h mercoledì scorso.

A cura di Beatrice Tominic

Francesco Valdiserri, travolto da un’auto sulla Colombo

Si terranno oggi a mezzogiorno i funerali di Francesco Valdiserri, nella chiesa di Santa Maria Liberatrice, a Testaccio, dove viveva con i genitori Paola Di Caro e Luca Valdiserri, entrambi giornalisti e sua sorella Daria. Presenti anche i suoi amici, compresi quelli con cui Francesco aveva formato una band: "Per l'ultimo saluto a Francesco in chiesa canteremo Next Morning", cioè il primo pezzo che ha scritto quando è diventato la voce del gruppo fondato lo scorso aprile, gli Origami Smiles, come hanno raccontato i suoi amici a il Corriere della Sera. "Francesco ci aveva fatto cambiare marcia, non pensavamo fosse così bravo, invece ha sorpreso tutti con la sua voce profonda – ha continuato il chitarrista della band – Scriveva canzoni in inglese, aveva iniziato a pensarne qualcuna in italiano. Oggi suoneremo per lui".

L'incidente in cui ha perso la vita Francesco

Francesco ha perso la vita mercoledì scorso, mentre stava camminando sulla Cristoforo Colombo insieme ad un suo amico, il chitarrista della band. I due erano stati al cinema poco prima: "Non ci siamo accorti di nulla fino all'ultimo istante e quando è arrivata alle nostre spalle è stato impossibile spostarsi. Dopo l'impatto è scesa dalla macchina e anche l'altro ragazzo che era con lei. Quella strada, proprio vicino a casa mia, mi ha sempre fatto paura", ha continuato a spiegare al quotidiano.

Proprio lungo quella strada, una delle arterie più trafficate della capitale, con quasi 30 km di rettilineo in cui molti automobilisti accelerano, Francesco ha perso la vita, mentre stava camminando all'altezza dell'incrocio con via Giustiniano. La ragazza alla guida, una 23enne, ha perso il controllo dell'auto che è uscita fuori strada e dopo aver abbattuto alcuni cartelli di segnaletica stradale ha travolto e ucciso il giovane. La ragazza alla guida, sottoposta agli esami di routine, è risultatanon negativa ai cannabinoidi e positiva all'alcol test: le è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Già tre anni fa, inoltre, le era stata ritirata la patente e secondo gli ultimi accertamenti sembra che abbia oltrepassato il limite di velocità: procedeva ad una velocità superiore a 70 km orari, forse era anche distratta al cellulare.

Il ricordo degli amici

Una vita piena quella di Francesco, che negli ultimi tempi aveva suonato al centro sociale La Strada, per un progetto con il Socrate, dove Francesco ha preso la maturità, e alla Stazione Birra di Ciampino. Aveva seguito un corso di song writing a Londra: "Il suo modello era David Bowie, il timbro di voce lo ricordava. Ma gli piacevano i Depeche Mode". Molti i concerti a cui assistere in programma. Da poco aveva anche iniziato il percorso di studi alla Sapienza, Lettere con indirizzo cinematografico e musicale: voleva diventare un critico. Ma non mancavano i viaggi di piacere e le vacanze. Oggi tutti si stringeranno intorno al suo ricordo.

Negli ultimi giorni, nel frattempo, sono stati molti i messaggi di addio inviati alla famiglia dopo il tweet della mamma di Francesco. Fra loro esponenti della politica e giornalisti, ma anche Francesco Totti: "Sarà sempre un angelo".