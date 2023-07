Incidente via del Mare: dopo la madre muore Agnese, una famiglia distrutta Agnese Armanni, si è spenta dopo quattro giorni di agonia. Nell’incidente la madre che viaggiava con lei era rimasta uccisa sul colpo. Ora l’uomo al volante del Suv coinvolto, positivo alla cocaina, dovrà rispondere all’accusa di duplice omicidio stradale.

A cura di Redazione Roma

Agnese Armanni non ce l'ha fatta, ieri i medici hanno dichiarato la morte celebrarle all'ospedale Grassi di Ostia. La donna, 49 anni di professione infermiera, era rimasta coinvolta nel tragico incidente avvenuto la mattina dello scorso 19 luglio sulla via del Mare, all'altezza dello svincolo per Ostia Antica. Agnese viaggiava con la mamma a bordo di un'auto utilitaria, quando sono state travolte da un Suv.

Nell'impatto, violentissimo, è morta sul colpo Rita Breccoloni, di 69 anni. La figlia è stata estratta dalle lamiere in gravissime condizioni e trasportata d'urgenza in ospedale dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Nonostante gli sforzi dei medici ieri, dopo quattro giorni di agonia, ne è stato dichiarato il decesso celebrale.

Si aggrava così la posizione del 54enne che si trovava a bordo del Suv: risultato positivo alla cocaina, secondo diversi testimoni prima dell'impatto avrebbe condotta la vettura sbandando a grande velocità. Risultato positivo al drug test, in particolare alla cocaina, ora deve rispondere dell'accusa di duplice omicidio stradale.

Una famiglia distrutta quella di Rita e Agnese. Madre e figlia abitavano insieme a Vittoria, la figlia di Agnese di circa vent'anni. Tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto per la donna di amici e colleghi. Ora la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità, passeranno al vaglio della magistratura che dovranno stabilire cosa è accaduto. I rilievi sono stati eseguito dal X Gruppo Mare della Polizia Locale giunto sul luogo subito dopo lo schianto, violentissimo, in cui hanno perso la vita madre e figlie.