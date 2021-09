Incidente tra scooter e auto in via Flaminia, Daniele Cassan morto a 35 anni Canale Monterano piange la scomparsa improvvisa di Daniele Cassan, trentacinque anni, morto ieri pomeriggio in un incidente stradale lungo via Flaminia Nuova in zona Grottarossa. Il suo scooter si è scontrato con un’auto ed è deceduto sul colpo. Il sindaco nel giorno del funerale ha proclamato lutto cittadino.

A cura di Alessia Rabbai

È Daniele Cassan il trentacinquenne morto in sella al suo scooter nell'incidente stradale sulla via Flaminia Nuova avvenuto ieri pomeriggio. L'uomo era di Canale Monterano, in provincia di Roma. La notizia della sua tragica scomparsa si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta con dolore alla famiglia, in attesa che venga fissata la data e celebrati i funerali. Tanti i messaggi d'addio di amici, parenti e conoscenti, che lo ricordano con affetto. "La morte di Daniele ha profondamente scosso e lasciato senza parole la nostra comunità, già segnata negli ultimi due anni da altri lutti di giovani uomini. Daniele era un ragazzo mite, educato, ben voluto da tutti – ha detto il sindaco Alessandro Bettarelli – Papà Aldo è molto conosciuto in paese. L'Amministrazione Comunale, a nome di tutta la cittadinanza, si stringe alla famiglia Cassan in questo momento di assoluto dolore, proclamando il lutto cittadino nel giorno delle esequie".

L'incidente sulla Flaminia Nuova in cui è morto Daniele Cassan

Ieri pomeriggio, pochi istanti prima dell'incidente stradale in cui ha perso la vita Daniele Cassan era in sella al suo scooter Yamaha T-Max e stava viaggiando lungo via Flaminia Nuova, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha tamponato un'auto Seat Altea, condotta da un cinquantottenne all'altezza del chilometro 7,800, in zona Grottarossa. L'impatto purtroppo è stato molto violento e non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Il decesso è sopraggiunto sul colpo. Sul sinistro hanno lavorato gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia, che hanno svolto i rilievi scientifici. Via Flaminia ieri pomeriggio è stata temporaneamente chiusa nel tratto interessato dall'incidente verso il Grande Raccordo Anulare, per consentire le verifiche necessarie e per mettere in sicurezza la carreggiata.