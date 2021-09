Auto contro scooter in via Flaminia, morto un 35enne: strada chiusa e traffico in tilt L’ennesimo incidente sulle strade della capitale è avvenuto questo pomeriggio in via Flaminia Nuova, nella zona di Grottarossa. Un uomo di 35 anni è morto in seguito a un grave incidente mortale dopo essersi scontrato contro un’auto: per il 35enne, a bordo di uno scooter, non c’è stato nulla da fare.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questo pomeriggio a Roma, nella zona di Grottarossa. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e uno scoote si sono scontrati poco dopo le 15 del pomeriggio in via Flaminia Nuova, all'altezza del chilometro 7,800. Ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida dello scooter, un 35enne che è morto praticamente sul colpo in seguito allo schianto. Ferito, ma non in modo grave, l'uomo di 58 anni alla guida dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente. Sul posto, per i rilievi del caso del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale. Secondo le prime informazioni, l'uomo alla guida dello scooter avrebbe tamponato la macchina, finendo a terra con un impatto violentissimo. Per lui, nonostante i tentativi del 118 di rianimarlo, non c'è stato nulla da fare. È morto a causa delle gravi ferite riportate. La strada è stata chiusa per il tempo necessario ai rilievi, con conseguenti disagi per il traffico cittadino.

Auto contro monopattino, morto un 34enne

Quella di oggi pomeriggio è l'ennesima persona morta sulle strade di Roma. Un uomo di 34 anni è deceduto al quartiere Trieste in seguito a un incidente avvenuto con una macchina guidata da un giovane di 19 anni. Per il 34enne, che si trovava a bordo di un monopattino, non c'è stato nulla da fare, è morto prima dell'arrivo dell'ambulanza. L'incidente, la cui dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale, è avvenuto all'incrocio tra via Chiana e via Sabino. I mezzi sono stati sequestrati, mentre il giovane è stato sottoposto ai test di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga.