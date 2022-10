Incidente tra moto e Jeep a Genzano: è Antonio Mazzone il 55enne morto Genzano è in lutto per la scomparsa di Antonio Mazzone, 55 anni, morto ieri mattina in un incidente tra moto e Jeep in viale Matteotti.

A cura di Alessia Rabbai

Antonio Mazzone

È Antonio Mazzone il cinquantacinquenne morto nell'incidente stradale a Genzano, avvenuto nella tarda mattinata di sabato 15 ottobre a in viale Giacomo Matteotti. La notizia della sua scomparsa improvvisa si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta intorno alla famiglia con cordoglio, in attesa che vengano celebrati i funerali per dargli l'ultimo saluto. Sui social network chi lo conosceva lo ricorda con stima e affetto.

L'incidente a Genzano in cui è morto Antonio Mazzone

Antonio Mazzone al momento dell'incidente era alla guida della sua moto Yamaha R1 rossa fiammante e stava percorrendo la strada che si snoda nel territorio dei Castelli Romani quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, una Jeep Renegade lo ha urtato, mentre stava facendo una manovra per immettersi in via Appia Nuova. Alla guida c'era un uomo di cinquantuno anni, che si è fermato a prestare soccorso. Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario. Data la dinamica del sinistro e le condizioni del motociclista rimasto coinvolto, che sono parse fin da subito molto gravi, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza, che è atterrata poco distante dal luogo dell'incidente.

I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare il motociclista, purtroppo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso, sopraggiunto a causa delle gravi ferite e traumi riportati. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'acacduto. Al vaglio la posizione del conducente della Jeep, il quale è stato sottoposto agli esami per la verifica di alcol e droga nel sangue. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasportata in obitorio.