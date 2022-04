Incidente tra due auto a Terracina: un morto e un ferito grave Secondo incidente mortale in poche ore in provincia di Latina su via Pontina a Terracina, dove un 50enne è morto in uno scontro tra due auto, ferito l’altro automobilista.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente stradale sulla via Pontina a Terracina. I fatti risalgono alla mattinata di oggi, domenica 3 aprile e sono avvenuti nel territorio della provincia di Latina. A scontrarsi sono state due automobili e ad avere la peggio è stato un uomo sulla cinquantina, di cui non è ancora stata resa nota l'identità, per il quale non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Secondo le informazioni apprese le due vetture, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono urtate l'una contro l'altra all'altezza dello svincolo per San Vito.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza. Per la vittima non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso, sopraggiunto probabilmente sul colpo, mentre il trentaquattrenne che era alla guida dell'altra macchina è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso e arrivato al pronto soccorso del nosocomio di Terracina è stato affidato alle cure del caso. Presenti gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto i rilievi e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Ieri un altro incidente mortale in provincia di Latina



Solo ieri c'è stato un altro incidente mortale in provincia di Latina. Vittima un sessantottenne di Anzio, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. L'automobilista ha sbandato e si è schiantato con la vettura contro un muro. Tra le ipotesi c'è un malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo alla guida.