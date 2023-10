Incidente tra due auto a Palestrina: due morti e due bimbi soccorsi in codice rosso Due morti e due bambini di cinque e dieci anni soccorsi in codice rosso è il drammatico bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto sei persone a Palestrina.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un incidente stradale si è verificato in via provinciale Carchitti a Palestrina. Il sinistro è avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 10 ottobre. Ad essere state coinvolte sono state sei persone, due sono morte. L'identità delle vittime non è stata ancora resa nota. Tre i feriti, ltra i quali due bambini di cinque e dieci anni, che sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, mentre un'altra persona è rimasta ferita in modo lieve.

Secondo le informazioni apprese erano circa le 22.30 e le due auto stavano percorrendo la strada provinciale quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrate all'altezza del civico 20. L'impatto è stato violento e non ha lasciato purtroppo scampo a due persone, che sono morte. Il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo, a causa delle gravi ferite e traumi riportati, che non gli hanno lasciato scampo e che si sono rivelate fatali. Per due bambini, che viaggiavano all'interno delle vetture, è stato necessario il trasporto urgente in ospedale. Sono stati trasferiti negli ospedali San Camillo e Gemelli e affidati alle cure dei medici, che li hanno sottoposti agli accertamenti del caso.

Al momento non si conoscono le loro esatte condizioni di salute. Una terza persona è rimasta ferita, ma fortunatamente non in maniera grave e le sue condizioni di salute sono buone, anche se grande è stato lo spavento. Sul posto arrivata la chiamata alla Sala Operativa e data la dinamica dell'incidente è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, giunti sul luogo del sinistro con la squadra 24/A del distaccamento di Palestrina. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia stradale Polizia Stradale, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Entrambe le vetture come da prassi sono state sequestrate.