Incidente tra auto, tir e pullman sull'A1, Luciana Calabrese la vittima: domani avrebbe compiuto 68 anni È la 67enne Luciana Calabrese, residente a Frosinone, la vittima del terribile incidente avvenuto nella notte sull'autostrada A1 all'altezza di Anagni. Domani avrebbe compiuto 68 anni.

A cura di Enrico Tata

La vittima del terribile incidente avvenuto nella notte sull'Autostrada A1 all'altezza di Anagni è la 67enne Luciana Calabrese. La signora, classe 1957, residente a Frosinone, viaggiava a bordo dell'automobile coinvolta nello scontro con un pullman e con un tir. È morta praticamente sul colpo. Stando a quanto riportano le cronache locali, avrebbe compiuto 68 anni nella giornata di domani. Non è stata ancora resa nota la data dei funerali della donna.

Secondo quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto intorno alle mezzanotte in direzione Sud. La donna, come detto, viaggiava a bordo dell'automobile rimasta coinvolta. Nell'impatto sono rimaste ferite altre due persone, ma le loro condizioni, seppure gravi, non destano preoccupazioni. La macchina della signora Calabrese si sarebbe fermata improvvisamente in mezzo alla carreggiata e in seguito è stata urtata dal tir e poi dal pullman che, partito da Torino, era diretto in Calabria.

A causa dell'incidente la corsia dell'A1 in direzione Sud è stata chiusa per diverse ore e questo ha determinato pesanti rallentamenti su tutta la viabilità verso Napoli.