Incidente mortale sull'Autostrada A1, scontro tra auto, tir e pullman: ha perso la vita una 67enne Incidente nella notte sull'Autostrada A1 all'altezza di Anagni in direzione Sud. Scontro tra tir, pullman e automobile. La donna che viaggiava a bordo della vettura, una 67enne, è deceduta.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale sull'autostrada A1, intorno alla mezzanotte, all'altezza di Anagni in direzione Sud. Stando a quanto si apprende, sono rimasti coinvolti un tir, un'automobile e un pullman. Una donna di 67 anni, residente a Frosinone, è deceduta in seguito all'impatto. Altre due persone sarebbero rimaste ferite gravemente. Tuttavia, non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco, gli uomini della polizia stradale, i tecnici di Autostrade per l'Italia e gli operatori del 118. Il tratto autostradale coinvolto nell'incidente è rimasto chiuso quasi per tutta la notte per consentire le operazioni di soccorso.

Secondo quanto ricostruito, la vittima viaggiava a bordo dell'unica automobile coinvolta. Per cause ancora da accertare, la vettura si è scontrata con un mezzo pesante e con un pullman che, partito da Torino, era diretto in Calabria.