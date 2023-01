Incidente sull’autostrada A1 a Pontecorvo: intervengono eliambulanza e vigili del fuoco L’autostrada A1 all’altezza di pontecorvo in direzione Roma è stata chiusa per un incidente stradale, che ha visto l’intervento dell’eliambulanza.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente sull’A1 a Pontecorvo

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì 13 gennaio lungo l'autostrada A1. Il sinistro è avvenuto nel territorio della provincia di Frosinone, all'altezza di Pontecorvo. Ad immortalarlo gli automobilisti di passaggio, che hanno notato l'eliambulanza atterrare sulla carreggiata. Il tratto di autostrada interessato all'incidente è stato temporaneamente chiuso in direzione Roma per agevolare le operazioni di soccorso e consentire in sicurezza i rilievi della polizia stradale. Da quanto si apprende sul posto è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte nel sinistro. Al momento non si conoscono ulteriori informazioni, né se ci siano morti. Ulteriori informazioni arriveranno nelle prossime ore.

Code tra Pontecorvo e Ceprano per incidente

Su Twitter Luceverde Infomobilità ha informato intorno alle 15.20 gli automobilisti che sono in viaggio lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli che c'è una coda di un chilometro tra Pontecorvo e Ceprano, in direzione Milano. Si raccomanda a chi si trova in viaggio di prestare la massima attenzione.