Incidente sulla Pontina con moto, atterra l’eliambulanza: strada chiusa Grave incidente stradale su via Pontina all’altezza di Castel Romano, dove in serata la strada è stata chiusa per l’atterraggio dell’eliambulanza.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Incidente su via Pontina, che è stata chiusa ed è atterrata l'eliambulanza. Il sinistro si è verificato nella serata di oggi, venerdì 29 luglio e ha coinvolto una moto. Secondo le informazioni apprese lo scontro è avvenuto intorno alle ore 19, all'altezza di Castel Romano, in direzione Latina. Non è chiara la gravità dell'incidente, se si tratti di un mortale, ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore. Gli automobilisti in transito lungo quel tratto di strada segnalano lunghe code in uscita da Roma e veicoli incolonnati fino al Grande Raccordo Anulare. Date le condizioni di salute delle persone rimaste coinvolte nel sinistro, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. Presenti per gli accertamenti gli agenti della Polizia di Stato.

Chiusa via Pontina

Inevitabili i disagi alla circolazione, con via Pontina che è stata chiusa temporaneamente in serata, per agevolare l'intervento dei soccorritori e i rilievi scientifici delle forze dell'ordine.

Oggi pomeriggio incidente con moto su via Cassia

Oggi pomeriggio si è verificato un altro incidente che ha coinvolto un motociclista e un'auto Nissan Micra, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrate lungo via Cassia, all'altezza di via Oriolo. Il motociclista ferito, che ha avuto la peggio, è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ambulanza con codice rosso all'ospedale Villa San Pietro, per gli accertamenti del caso, ma al momento non si conoscono le sue esatte consizioni di salute. Via Cassia è stata chiusa nel tratto interessato dal sinistro lungo entrambe le direzioni fino al termine dell'intervento, per agevolare il lavoro di soccorritori e della polziai locale di Roma Capitale, che indaga per ricostruire la dinamica dell'accaduto con il XV Gruppo. Traffico e bus deviati.