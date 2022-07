Incidente su via Cassia, c’è un motociclista a terra: strada chiusa e bus deviati Strada chiusa e bus deviati su via Cassia dove oggi pomeriggio c’è stato un incidente nel quale è rimasto ferito un motociclista.

A cura di Alessia Rabbai

Un incidente stradale si è verificato lungo via Cassia a Roma. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 17 di oggi, venerdì 29 luglio. A rimanere coinvolti sono stati un'auto e una moto, che per cause al momento non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrate all'altezza di via Oriolo. Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote, che è finito sull'asfalto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che lo ha preso in carico e trasportato in ospedale. Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della poilzia locale di Roma Capitale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da verificare eventuali responsabilità a carico dei due conducenti.

Strada chiusa e bus deviati

L'incidente ha creato inevitabili disagi alla circolazione, con strada chiusa, traffico e code nel quadrante. Le linee Atac 201 e 223 deviano il loro percorso da via Cassia Nuova in via di Vigna Stelluti, piazza dei Giuochi Delfici e via Cassia Vecchia.