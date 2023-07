Incidente sulla Pontina, auto travolge uno scooter all’uscita di un benzinaio: morto un 37enne Non c’è stato nulla da fare per un 37enne caduto dallo scooter in via Pontina Vecchia ad Ardea. Un’auto lo ha travolto all’uscita di una pompa di benzina.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Uno scooterista è morto in un incidente stradale in via Pontina Vecchia. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 26 luglio, nel territorio del Comune di Ardea, in provincia di Roma. Per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. A scontrarsi sono stati il suo scooter e un'auto all'altezza del chilometro 32. Secondo le informazioni apprese il trentasettenne era a bordo del veicolo a due ruote e stava percorrendo la strada, quando si è fermato ad una pompa di benzina. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto lo ha travolto mentre usciva dall'area del distributore. Lo scooterista è stato sbalzato dalla sella ed è finito rovinosamente sull'asfalto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

A niente sono serviti i tentativi di rianimarlo, il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo, a causa delle gravi ferite e traumi riportati nell'impatto con la strada, che non gli hanno lasciato scampo. Alla guida della macchina c'era un uomo di quarantasette anni, che subito dopo lo scontro si è fermato a prestargli soccorso, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto. L'autista come da prassi è stato accompagnato in ospedale ed è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici per la verifica dell'eventuale presenza di alcol e droga nel sangue, ai quali è risultato negativo.

Terminati gli accertamenti sul posto la salma è stata trasferita all'obitorio dell'Istituto di Medicina legale dell'ospedale di Tor Vergata e si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. Si tratta dell'ennesima vittima della strada nelle ultime settimane tra Roma e provincia. Stamattina presto sul Grande Raccordo Anulare una moto si è schiantata contro un'auto che viaggiava sulla corsia centrale e il motociclista quarantasettenne è deceduto.