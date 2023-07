Incidente sul Raccordo a Roma Nord: muore motociclista di 47 anni, traffico in tilt Nell’impatto tra la moto e un’auto ha perso la vita un uomo di 47 anni. Strada chiusa in carreggiata interna e poi parzialmente riaperta. Gravi ripercussioni al traffico.

A cura di Redazione Roma

Un grave incidente è avvenuto questa mattina sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Erano circa le 6.30 di oggi – giovedì 27 luglio.- -quando per cause ancora da stabilire, una motocicletta ha finito per schiantarsi contro un'auto che viaggiava sulla corsia centrale. Nell'impatto violentissimo, l'uomo alla guida delle due ruote è stato sbalzato sull'asfalto. Purtroppo sono stati inutili i soccorsi: l'uomo è morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi, il personale sanitario del 118 dopo aver tentato le manovre di rianimazione, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Da quanto si apprende aveva 47 anni.

Pesantissime le ripercussioni alla circolazione. Prima la strada è stata completamente chiusa nel tratto di strada interessata, ovvero in carreggiata interna a ridosso della galleria Volusia. Dalle 7.50 invece si viaggia sulla sola corsia di emergenza con lunghe code sul Grande Raccordo Anulare e ripercussioni al traffico in tutto il quadrante Nord-Est a ridosso dell'arteria stradale. Sul posto oltre i soccorsi sanitari è giunto il personale dell'Anas e gli agenti della Polizia Stradale, che hanno garantito le operazioni di soccorso e successivamente eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente.

Mezzo pesante si ribalta sull'A1: code fino a 6 chilometri

Un altro incidente si è verificato questa mattina alle porte di Roma, fortunatamente senza vittime. Sull'autostrada A1, nel tratto compreso tra Ponzano Romano e Magliano Sabina direzione di Firenze, un mezzo pesante si è ribaltato sulla carreggiata all'altezza del chilometro 516, provocando una significativa dispersione di gasolio. Si segnalano code fino a sei chilometri. Sul posto i soccorsi sanitari, i mezzi meccanici impegnati nella rimozione del mezzo e il personale della polizia stradale e di Autostrade per l'Italia.