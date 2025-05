video suggerito

Incidente sulla Casilina, auto travolge un uomo mentre attraversa la strada: è in prognosi riservata È ricoverato con prognosi riservata un uomo investito a Roccasecca nel Frusinate. Stava attraversando la strada quando un'auto l'ha travolto e ferito gravemente.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale lungo via Casilina nel Comune di Roccasecca in provincia di Frosinone. Il sinistro si è verificato oggi, lunedì 26 maggio, a rimanere coinvolto è un uomo, che un'auto ha travolto e ferito in maniera seria. Il pedone è ricoverato in ospedale con prognosi riservata.

Il pedone ferito soccorso con l'eliambulanza

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente l'uomo stava camminando in strada quando improvvisamente, un'auto che transitava lungo quel tratto in cui si trovava lo ha travolto. L'impatto è stato violento e il pedone ha fatto un volo di diversi metri prima di finire riverso sull'asfalto.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul luogo del sinistro è intervenuto il personale sanitario. Date le condizioni di salute del ferito, che sono parse fin da subito gravi, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. I sanitari sono atterrati in un punto non molto distante dall'incidente, hanno preso in carico il ferito e l'hanno trasportato in volo in ospedale.

L'uomo è ricoverato con prognosi riservata

Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Da quanto si apprende l'uomo investito è grave e si trova attualmente ricoverato con prognosi riservata. A rivelarsi fondamentali per la sua ripresa saranno le prossime ore, durante le quali si spera in un miglioramento. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Al vaglio le responsabilità dell'automobilista.