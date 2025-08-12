Incidente sul Raccordo, carreggiata interna chiusa al traffico all’altezza della Magliana

roma
La carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare è stata temporaneamente chiusa al traffico a causa di uno scontro avvenuto all’altezza del chilometro 58,800 all’altezza dell’uscita per la Magliana.
A cura di Enrico Tata
Incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma. La carreggiata interna è stata temporaneamente chiusa al traffico a causa di uno scontro avvenuto all'altezza del chilometro 58,800 all'altezza dell'uscita per la Magliana. Stando a quanto si apprende, sarebbe rimasta coinvolta un'automobile. Il traffico è stato deviato.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il personale Anas per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile. Lo comunica Anas in una nota.

Luce verde Roma ha comunicato alle 14.18 che la corsia di sorpasso è stata aperta e il traffico è in corso di normalizzazione in direzione Aurelia.

Non ci sono notizie in merito ad eventuali feriti.

