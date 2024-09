video suggerito

Incidente sul lavoro ad Ariccia, operaio schiacciato da una lastra d’acciaio è grave È grave un operaio 50enne ferito in un incidente sul lavoro in un’azienda di Ariccia. Una lastra d’acciaio lo ha schiacciato, mentre la trasportava con un carrello. Soccorso con l’eliambulanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un incidente sul lavoro è avvenuto in un'azienda ad Ariccia, ai Castelli Romani. L'episodio è successo nella mattinata di oggi, venerdì 27 settembre in provincia di Roma. Vittima è un operaio di cinquant'anni, dipendente della ditta, che ha avuto bisogno di ricorerre a cure mediche urgenti. Soccorso in codice rosso, è stato trasportato con l'eliambulanza in ospedale. Le sue condizioni di salute sono serie.

Secondo le informazioni apprese l'operaio al momento dell'incidente era al lavoro e stava trasportando una lastra d'acciaio con un carrello. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accetamento da parte delle autorità competenti, la lastra lo ha schiacciato sotto al suo peso.

L'operaio soccorso con l'eliambulanza

A dare l'allarme sono stati i colleghi, i quali, preoccupati per le sue condizioni di salute e prestandogli subito assistenza, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente del personale sanitario, appunto per quello che sembrava essere fin dai primi momenti un grave incidente sul lavoro.

Sul posto nell'azienda dei Castelli Romani è giunto il personale sanitario, che ha soccorso l'operaio. Date le sue condizioni di salute è stato necessario l'intervento di un'eliambulanza, con la quale è stato trasportato in volo a Roma, al Policlinico Agostino Gemelli. Giunto al pronto soccorso del nosocomio romano, l'operaio è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso.

Ferito anche un altro operaio

Oltre al cinquantenne, anche un altro operaio è rimasto ferito nell'incidente sul lavoro, fortunatamente in maniera lieve. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri di competenza territoriale e il personale della Asl, per le verifiche necessarie. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e per capire se l'operaio fosse messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza. La lastra d'acciaio e il carrello ultilizzato per trasportarla sono stati sequestrati.