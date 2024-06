Incidente sul lavoro a Latina, operaio 38enne muore mentre scarica la merce

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Incidente sul lavoro a Latina, dove un operaio di trentotto anni è morto mentre stava scaricando della merce. I drammatici fatti sono avvenuti nella notte di oggi, mercoledì 5 giugno, in zona borgo Santa Maria. La vittima, l'ennesimo morto sul lavoro nel Lazio dall'inizio del 2024, è un cittadino originario dell'Europa dell'Est, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta, per far luce su quanto accaduto.

L'operaio stava scaricando della merce

Secondo le informazioni apprese finora al momento dell'accaduto l'operaio stava scaricando della merce in un'azienda di logistica in strada Macchia Grande, nella periferia di Latina, la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. A dare l'allarme sono stati i colleghi, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto, ricevuta la segnalazione, è giunto il personale sanitario in ambuanza, ma i paramedici non hanno potuto fare altro che salvargli la vita.

Verifiche in corso per accertare dinamica e responsabilità

Presenti sul luogo dell'incidente sul lavoro i carabinieri, il Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell’Asl e il magistrato, per le verifiche di competenza. Il personale di Spresal ha svolto gli accertamenti necessari, da capire cosa sia accaduto nello specifico, che ha portato alla morte dell'operaio, se il lavoratore fosse messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza e se la tragedia si sarebbe potuta evitare.

A Capranica un operaio è morto in un incidente con la ruspa

Un altro incidente sul lavoro è accaduto nelle scorse ore a Capranica, in provincia di Viterbo, nella frazione Vico Matrino. A perdere la vita è stato Giorgio Calcagni, un quarantenne residente a Bassano Romano, che è rimasto schiacciato sotto ad una ruspa. La salma è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.