Incidente sul lavoro a Cervaro: operaio cade dal tetto di un capannone soccorso in codice rosso Sono ore di apprensione per un operaio rimasto gravemente ferito, dopo una caduta dal tetto di un capannone nel Frusinate. Soccorso con l'eliambulanza in codice rosso, è in ospedale con politraumi.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un incidente sul lavoro è avvenuto nel Comune di Cervaro, in provincia di Frosinone. A rimanere ferito è un operaio, che è dovuto ricorrere a cure mediche urgenti. Soccorso in codice rosso, è stato trasportato in ospedale. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 14 agosto. Sono ore di apprensione, la speranza è che le sue condizioni di salute possano migliorare.

Stava riparando il tetto di un capannone

Secondo le informazioni apprese l'operaio stava riparando il tetto di un capannone di sua proprietà in località Pastenelle, quando all'improvviso è caduto, precipitando nel vuoto per diversi metri, ed è finito al suolo. Forse ha perso l'equilibrio, gli accertamenti sulla dinamica sono in corso. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un operaio ferito in un incidente sul lavoro le cui condizioni di salute sembravano gravi, sul posto è giunto il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato in un ospedale di Roma. È stato necessario l'atterraggio di un'eliambulanza a poca distanza dal luogo dell'incidente.

L'operaio soccorso con l'eliambulanza è grave

I paramedici hanno trasferito l'uomo in volo al pronto soccorso, dov'è stato sottoposto agli accertamenti di rito e sono intervenuti sui politraumi riportati a seguito della caduta. Non si conoscono al momento le sue esatte condizioni di salute. Presenti sul posto per le verifiche del caso i carabineri della stazione locale, che hanno ascoltato delle persone e stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto, per capire se l'uomo stesse lavorando in sicurezza.