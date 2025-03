video suggerito

Incidente sul lavoro a Marina di Minturno: gravi tre operai folgorati Sono gravi tre operai rimasti folgorati durante dei lavori di potatura a Marina di Minturno. Il cestello elevatore ha toccato i cavi dell’alta tensione. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Alessia Rabbai

Tre operai sono in gravi condizioni, dopo essere rimasti folgorati dai cavi dell'alta tensione. L'incidente sul lavoro è avvenuto in zona Pantano Arenile, a Marina di Minturno in provincia di Latina. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cassino, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto.

Il cestello elevatore tocca i cavi dell'alta tensione

Secondo le informazioni apprese i tre operai al momento dell'incidente stavano facendo dei lavori di potatura con un cestello elevatore. Il mezzo ha urtato accidentalmente i cavi aerei dell'alta tensione da 20mila volt e sono rimasti folgorati.

Le loro condizioni di salute sono parse fin da subito gravissime. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso.

Dei tre operai rimasti feriti, due sono più gravi: un 50enne e un 38enne sono stati trasportati con l'eliambulanza in due diversi ospedali di Roma, mentre un 47enne all’ospedale Dono Svizzero di Formia. Le prossime ore saranno fondamentali per la loro ripresa.

Le indagini

Sul luogo dell'inciente sul lavoro hanno lavorato carabinieri, Ispettorato Asl per la sicurezza sui luoghi di lavoro, vigili urbani e vigili del fuoco. Dai primi accertamenti fatti si trattava di lavori privati e non risulta coinvolta alcuna ditta ufficiale. Ancora da chiarire eventuali responsabilità. L'area del cantiere è stata sottoposta a sequestro. Gli investigatori ascolteranno i feriti, quando le loro condizioni lo permetteranno.