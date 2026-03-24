Come sta Rosy, la gattina stuprata a Tor Tre Teste: è ancora sorvegliata speciale, le lesioni sono gravi

Ha ferite esterne ma non emorragie interne la gattina stuprata nel Parco di Tor Tre Teste a Roma. Rosy sta meglio e verrà sottoposta a esami approfonditi.

Immagine di repertorio (iStock)

La gattina stuprata al Parco di Tor Tre Teste in via Francesco Tovaglieri a Roma sta meglio. Si chiama Rosy e fa parte della colonia felina gestita da alcuni residenti. In giornata verrà sottoposta ad altri esami approfonditi, superata la fase più critica. A prestarle le prime cure è stata la veterinaria Daniela Mignacca.

"La gattina è ancora sorvegliata speciale ma sta meglio"

Come appreso da Fanpage.it con gli aggiornamenti alle ore 8.00 di questa mattina la temperatura è normale, circa di 38.2, risalita perché era molto bassa e la gattina era stata messa sotto lampada. Anche la pressione è risalita, mentre ieri era sottozero. È ancora in corso la somministrazione di fluidi, in mattinata sono previsti gli esami del sangue per il monitoraggio della glicemia, non sta ancora mangiando né bevendo. Le sono stati dati degli antidolorifici e delle creme locali. "È ancora una sorvegliata speciale" spiega Emanuela Bignami, la presidente della Lega Nazionale a Difesa del Cane – sezione Ostia, che oggi ha ricevuto gli ultimi aggiornamenti dalla clinica veterinaria.

"Non ha emorragie interne o lesioni profonde"

Le condizioni della gattina questa notte erano critiche, per questo motivo ieri sera intorno alle ore 20 è stata trasferita in un altra struttura per animali, affinché venisse controllata h24. "Ci avevano avvertiti che avrebbe potuto non superare la notte, perché il suo stato era molto critico, per fortuna non è stato così e ora sta meglio, ma ancora non è fuori pericolo, quindi preferiamo non parlare troppo presto" spiega Bignami.

Per quanto riguardale sue condizioni attuali "quando è arrivata in clinica veterinaria era piena di bigattini, che ora non ha più. I veterinari che si sono occupati di lei non hanno fortunatamente riscontrato lesioni profonde o emorragie interne gravi, ma ferite esterne. Non è chiara al momento la dinamica dell'abuso, se si sia trattato di un atto fisico oppure se sia stato utilizzato un oggetto".

"Pronto esposto in Procura per chiedere indagini"

A commentare il caso l'avvocato di LNDC Michele Pezone: "Stiamo ultimando la denuncia che depositeremo alla Procura della Repubblica di Roma in giornata insieme al Consigliere capitolino e Delegato all'Ambiente Rocco Ferraro, che si è subito attivato e con il quale ci siamo occupati insieme anche di altre vicende sempre legate agli animnali. Con questo esposto chiederemo che venga fatta chiarezza su quanto accaduto e che si facciano gli accertamenti necessari per risalire al responsabile.

Le foto e i video che allegheremo alla denuncia insieme al certificato del veterianrio non lasciano purtroppo spazio a dubbi sui terribili abusi fisici subiti dalla gattina". Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini riprese dalle telecamere di sorvegliaza di zona, che potrebbero aver immortalato la violenza oppure l'aggressore in fuga. LNDC rinnova l'appello ai cittadini: "Chiunque abbia visto qualcosa o notato movimenti sospetti per favore lo segnali alle forze dell'ordine o a noi, qualunque dettaglio potrebbe rivelarsi utile a rintracciare l'autore di questo terribile atto".